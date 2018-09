Onthoofd hondje blijkt konijn

Het onthoofde hondje zonder voorpoten dat dinsdag gevonden werd in een park in Treebeek, gemeente Brunssum, blijkt een uit de kluiten gewassen konijn te zijn. Het dier is volgens de politie mogelijk gegrepen door een vos of een marter en vervolgens aangevreten.

Een wandelaar sloeg dinsdag alarm en vertelde in het Emmapark in Treebeek een onthoofd hondje zonder voorpoten gevonden te hebben. De vinder is inmiddels gerustgesteld.

Na de vondst dinsdag begonnen gemeente en politie een grote zoektocht naar de eigenaar van het vermeende hondje. Ook de buurt bij de vindplaats werd via de wijkapp ingeschakeld. Het Emmapark is een veelbezocht hondenuitlaatgebied. Het zoeken is inmiddels afgeblazen.