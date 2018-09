Segers bezorgd over schulden studenten

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de stijgende schulden van studenten. ,,Dat wordt in toenemende mate een molensteen om de nek van onze jongste generatie”, zei Gert-Jan Segers tijdens het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar.

De ChristenUnie wil dat dit probleem hoog op de agenda van het kabinet komt. Segers wees erop dat de totale studieschuld al boven de 20 miljard euro is gestegen. Jongeren moeten volgens hem meer betrokken worden bij de aanpak van dit probleem.

Het gaat goed met de economie, maar dat is niet waar alles om draait, aldus de leider van de kleinste coalitiepartner. Segers maakt zich zorgen over de toenemende verdeeldheid in de samenleving. ,,Zeker, groei is belangrijk. Maar alleen als iedereen meetelt.”