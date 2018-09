‘Toilet op alle stations en in alle treinen’

In alle treinen en op alle stations moet een toilet komen. Dat geldt ook voor sprinters in de regio en kleine haltes. Dat zegt de ombudsman voor het openbaar vervoer Annemarie den Toom woensdag in De Telegraaf.

,,We krijgen meer klachten over het ontbreken van wc’s op het spoor. Dat kan anno 2018 natuurlijk niet meer”, aldus Den Toom. ,,Als je moet dan moet je. Vooral ouderen en zieken kunnen in grote problemen komen als ze onderweg niet tijdig naar het toilet kunnen.”

Reizigers moeten volgens Van Toom ’s avonds vaak lange tijd wachten op verlaten stations waar geen toilet is. ,,Het is niet alleen een probleem op het platteland, maar ook in de Randstad.”

Den Toom krijgt steun van reizigersvereniging Rover. NS laat weten maatregelen te nemen om het wc-probleem op te lossen, zowel in treinen als op de stations. Enkele jaren terug besloot de NS al na veel discussie om sprinters weer standaard van toiletten te voorzien.