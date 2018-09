Wilders botst hard met DENK

PVV-leider Geert Wilders heeft, aan het begin van het debat over de plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd, hard uitgehaald naar DENK. Die partij moet zelf maar ,,oprotten” als zij vindt dat mensen die zich storen aan de multiculturele samenleving niet in Nederland thuishoren, zoals DENK-leider Kuzu onlangs zei. Wilders reageerde eerder ook al in soortgelijke bewoordingen, maar in de Tweede Kamer klinken zulke woorden zelden.

DENK-leider Tunahan Kuzu wees erop dat hij ,,Nederlands staatsburger en Nederlands parlementariĆ«r” is, en dus dezelfde rechten heeft als Wilders zelf. De PVV-leider werpt met zijn sneer zijn ,,masker af”, vindt Kuzu. Wilders zou het niet op de islam, maar op mensen met een migratie-achtergrond hebben voorzien.

Wilders nam DENK op de korrel omdat Kuzu aan het begin van de zomer stelde dat mensen die de multiculturele samenleving niet bevalt, maar moeten ,,oprotten”. ,,Dit is niet uw land”, zei de PVV-voorman. ,,Uw land is Turkije.”