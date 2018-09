Beneluxlanden streven naar zelfde tijdzone

Nederland, België en Luxemburg moeten ook in de toekomst dezelfde tijdzone houden. Daarover zijn de premiers Mark Rutte, Charles Michel en Xavier Bettel het in principe eens, bleek na kort overleg van de drie in de marge van een EU-top in Salzburg. Ze willen de bewoners gaan peilen over hun voorkeur naar de invoering van zomer- of wintertijd als standaardtijd.

Volgens een woordvoerster vind Rutte het ,,prima” om het vraagstuk gezamenlijk aan te pakken naar aanleiding van het voorstel van de Europese Commissie om een einde te maken aan het twee keer per jaar klokverzetten in de EU. Elk land moet dan zelf bepalen of het permanent op zomer- of wintertijd overschakelt in 2019. De lidstaten moeten het wel nog eens worden om de EU-verordening die het klokritueel regelt te schrappen.

,,Het is onze prioriteit om een gemeenschappelijke beslissing te nemen en daar ook een aantal buurlanden bij te betrekken”, aldus Michel. ,,Denk aan Frankrijk, Duitsland en Italië.” Daarover moet ,,een vorm van raadpleging komen in de drie landen”.