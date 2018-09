Glennis Grace wint America’s Got Talent niet

Glennis Grace is niet de winnaar geworden van de Amerikaanse talentenjacht America’s Got Talent. De veertigjarige Amsterdamse zangeres werd in de finale door het Amerikaanse publiek niet bij de laatste vijf kanshebbers gekozen. Ze kreeg minder stemmen dan haar directe concurrent Brian Joseph King.

Glennis Grace zong dinsdagavond in de finaleshow het nummer Run van Snow Patrol en kreeg daarvoor een staande ovatie van jury en publiek. Amerikaanse tv-kijkers konden sinds dinsdagavond twaalf uur lang stemmen op hun favoriete finalist. Woensdag trad Glennis nog een keer op. Ze deed een duet met de zangeres Bebe Rexha.

Presentatrice Tyra Banks prees Glennis om haar kwaliteiten en vroeg een groot applaus voor haar. Ook Courtney Hadwin, een van de grote favorieten voor de winst, delfde het onderspit. Zij kreeg evenals Glennis niet genoeg stemmen om door te gaan.

De winnaar van het televisieprogramma gaat naar huis met een miljoen dollar en krijgt een eigen show in Las Vegas.