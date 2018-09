Jos B. blijft 90 dagen langer vastzitten

Het voorarrest van Jos B. is met negentig dagen verlengd. Volgens de rechtbank in Maastricht zijn de verdenkingen tegen hem ernstig en is er een serieuze kans dat hij vlucht als hij op vrije voeten wordt gesteld. B. wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998, maar ook van het bezit van kinderporno.

Verder gaat het om een zaak die de maatschappij heeft geschokt, aldus de raadkamer.

De raadkamer vreest zelfs voor herhaling, mocht Jos B. op vrije voeten komen. De raadkamer wijst met deze beslissing een verzoek van raadsman Gerald Roethof af. De advocaat van Jos B. had gevraagd om vrijlating van zijn cliƫnt omdat er geen bewijs zou zijn voor de ten laste gelegde zaken. Maar de raadkamer ziet dat anders. B. heeft geen bekentenis afgelegd, aldus zijn advocaat.

Na de termijn van negentig dagen komt de zaak voor het eerst ter zitting bij de rechtbank. Het is nog niet te zeggen of de zaak dan al inhoudelijk kan worden behandeld, aldus de rechtbank. Het kan ook gaan om een pro forma zitting, waarin de voortgang van het onderzoek wordt bekeken.