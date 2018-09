NVWA vast aan regels bij meten gif in sigaret

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zit gewoon vast aan regels bij het meten van het gif in sigaretten. Ze moet de wettelijk vastgestelde methode blijven gebruiken om teer, nicotine en koolmonoxide in de rook van sigaretten vast te stellen. Dat antwoordt de autoriteit op een oproep om scherper te meten en vervolgens alle sigaretten uit de handel te nemen die dan boven de maximumwaarden uitkomen.

In genoemd verzoek werd gepleit voor de zogenoemde Canadian Intense (CI) methode. Deze geeft een realistischer beeld van de hoeveelheid giftige stoffen die rokers inademen. In de Tabaks- en rookwarenwet is echter vastgelegd dat de NVWA gebruik moet maken van de zogenoemde ISO-meetmethode. ,,De NVWA kan dus alleen een andere meetmethode gebruiken als de wet op dit punt is aangepast”, zegt ze zelf.

De tabaksregelgeving bepaalt dat sigaretten niet meer dan 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mogen afgeven. De ISO-methode geeft echter een vertekend beeld sinds er gaatjes in sigarettenfilters zitten.