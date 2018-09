OM eist 12 jaar en tbs tegen ‘Korrewegschutter’

De man die in oktober vorig jaar een willekeurige fietser in de stad Groningen zou hebben neergeschoten, verdient volgens het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging. De verdachte, Azim A. (21), heeft sinds zijn aanhouding niets willen verklaren en ook donderdag beriep hij zich in de rechtbank in Groningen constant op zijn zwijgrecht.

Het slachtoffer, een 21-jarige student, fietste in de vroege ochtend van 15 oktober 2017 door de stad. Op de Korreweg werd hij staande gehouden door enkele onbekende mannen en mishandeld. Daarna zou A. met een revolver op hem hebben geschoten. De student werd in zijn rug getroffen en raakte blijvend verlamd. ,,Een koele, berekenende actie” aldus het OM, dat spreekt van een duidelijke poging tot moord.

Groninger A., die bekend kwam te staan als de ‘Korrewegschutter’, hield zich lange tijd verborgen. Hij werd 6 november opgepakt en wilde sindsdien niet verklaren.

,,De verdachte is gewetenloos en toont geen respect richting het slachtoffer”, aldus de officier van justitie. Dat het vuurwapen niet is gevonden, doet in de ogen van het OM niks af aan het bewijs, waaronder verklaringen van getuigen. Ook blijkt volgens het OM uit camerabeelden dat A. achter de student aanrent en met tussenpozen vijfmaal schiet.

Een medeverdachte heeft verklaard dat A. het schieten fijn vond en het vergeleek met het neerschieten van een vogel uit de lucht. Ook wilde hij het slachtoffer in het ziekenhuis opzoeken ,,om het karwei af te maken”. ,,Een leugen”, is op de zitting een van de schaarse reacties van A.

Volgens deskundigen heeft A. een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis. Het OM schat de kans op herhaling hoog in.