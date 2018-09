Omgekomen kinderen Oss tussen 4 en 8 jaar oud

De vier kinderen die donderdag om het leven kwamen op een spoorwegovergang in Oss, waren 4, 4, 6 en 8 jaar. Het kind dat de aanrijding door een trein overleefde maar zwaargewond raakte is 11 jaar, de begeleidster die de elektrische bolderwagen bestuurde is een 32-jarige vrouw uit Heesch. Hun toestand is zorgwekkend.

De politie maakte de identiteit van de slachtoffers donderdagmiddag bekend. Alle kinderen kwamen uit Oss. Onderzoek moet nog uitwijzen waardoor de zogeheten stint waarschijnlijk dwars door de spoorboom heen reed en op het spoor terechtkwam.

Twee van de overleden kinderen en het kind dat zwaargewond raakte komen uit hetzelfde gezin uit de Brabantse plaats.

De politie zegt niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het onderzoek naar de toedracht van de fatale aanrijding. Dat onderzoek zal ,,nog geruime tijd in beslag nemen”, zo is de verwachting.