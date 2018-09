Oppositie wil dividendbelasting weer invoeren

Op de SGP na sluit de gehele oppositie zich aan bij een wetsvoorstel van GroenLinks om de dividendbelasting na de geplande afschaffing weer in te voeren. De afschaffing staat gepland voor 2020, maar moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

GL-voorman Jesse Klaver liet eerder al weten met een herstelwet te willen komen, voor als de coalitie de geplande afschaffing heeft doorgevoerd. Als de coalitie bij de verkiezingen van volgend jaar haar meerderheid in de Eerste Kamer verliest, zal herinvoering van de dividendbelasting weer op tafel komen, aldus Klaver.

De afschaffing van de dividendbelasting is in Den Haag uitermate omstreden. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma, en de oppositie schiet al sinds het aantreden van Rutte III prijs op het plan. Ook onder de Nederlandse bevolking is er weinig steun voor te ontwaren.