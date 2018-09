Raadkamer beslist over voorarrest Jos B.

De raadkamer van de rechtbank in Maastricht beslist donderdag of Jos B. langer in voorarrest moet blijven. Zijn voorlopige hechtenis kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

De beperkingen in het voorarrest van de 55-jarige man uit Simpelveld zijn deze week opgeheven. Dat wil zeggen dat B. contact met de buitenwereld mag hebben, bijvoorbeeld met familie. Hiervoor kon hij alleen zijn advocaat Gerald Roethof spreken en mocht er geen informatie over de zaak naar buiten worden gebracht.

Na het opheffen van die beperkingen liet Roethof al weten dat het Openbaar Ministerie volgens hem ,,een zwakke bewijspositie” heeft. Inhoudelijk wil hij daar niet verder op ingaan. Wel meent hij dat het OM voorzichtig moet zijn met ,,DNA en de conclusies die daaraan verbonden worden”. Hij zal in de rechtbank donderdag zijn argumenten naar voren brengen.

Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden dood gevonden op de Brunssummerheide, waar hij op kamp was. Na een DNA-match kwam B. in beeld, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op circa 50 kilometer van Barcelona.