Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) krijgt een ,,knoop in mijn maag” door het nieuws over het dodelijke ongeluk op een overweg in Oss. Dat laat ze op Twitter weten.

Van Veldhoven, die onder meer over het spoor gaat, voegt eraan toe: ,,Uit de grond van mijn hart- heel erg veel sterkte aan alle betrokkenen.”