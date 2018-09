Tweede Kamer staat kort stil bij ongeluk Oss

De commissie Infrastructuur in de Tweede Kamer heeft donderdag aan het begin van een debat over het openbaar vervoer kort stilgestaan bij het tragische treinongeval in Oss waarbij vier kinderen het leven verloren. CDA-Kamerlid Agnes Mulder, die de commissievergadering voorzat, sprak van ,,een verschrikkelijk ongeluk”.

,,Wij zijn hier als commissie erg door geraakt”, zei Mulder. Zij betuigde namens de hele Kamercommissie medeleven met de slachtoffers en nabestaanden.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zei voorafgaand aan het debat dat haar gedachten uitgaan naar alle betrokkenen. ,,Ik denk dat heel Nederland momenteel een knoop in de buik heeft.” Of er in technische zin iets is misgegaan met de overgang is nog onduidelijk. ,,We moeten niets uitsluiten, maar alles onderzoeken”, aldus een aangeslagen Van Veldhoven.