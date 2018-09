Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans opent vrijdag om 15.30 uur het condoleanceregister in de publiekshal van het gemeentehuis in Oss. Daarna kan iedereen het register tekenen.

Komend weekend is het gemeentehuis beide dagen extra geopend, van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ook is er een digitaal condoleanceregister ingesteld. Het adres daarvan is: http://www.condoleanceregister.nl/ongeluk-bakfiets-oss.