Coalitie schiet omroep alsnog te hulp

De publieke omroep (NPO) kan toch rekenen op een eenmalige extra bijdrage vanuit Den Haag die kan oplopen tot 40 miljoen euro. Fractievoorzitter Alexander Pechtold van D66 in de Tweede Kamer dient daartoe vrijdag een voorstel in en rekent op steun van in ieder geval de overige coalitiepartijen.

,,D66 draagt graag bij aan een stevige publieke omroep”, aldus Pechtold. ,,Zij informeren dagelijks een breed publiek van miljoenen Nederlanders.” Voorwaarde voor het extraatje is wel dat de omroep plannen maakt om de eigen financiĆ«n en organisatie op orde te brengen.

De NPO kampt door tegenvallende reclame-inkomsten met een structureel tekort op de begroting. Het kabinet liet tot dusver steeds weten dat de publieke omroep dat zelf moet oplossen, waardoor bezuinigingen dreigen op bijvoorbeeld journalistieke en culturele programma’s.

Eerder deze maand leek het kabinet al met de hand over het hart te strijken en alsnog een deel van het tekort van ruim 60 miljoen euro te dekken. Maar daarover stond niets in de financiƫle plannen voor volgend jaar die deze week werden gepresenteerd.

De ChristenUnie liet deze week weten dat zij grondig de bezem door het omroepbestel wil halen. Desnoods moeten daarbij omroepen sneuvelen, zei partijleider Gert-Jan Segers. De kleinste van de vier coalitiepartijen wil zo voorkomen dat de NPO elk jaar komt aankloppen voor extra steun.