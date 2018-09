Mannen gepakt na fakkelincidenten PSV

De recherche heeft deze week twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met zogenoemde fakkelincidenten tijdens twee wedstrijden in het Eindhovense Philips Stadion.

Tijdens de kampioenswedstrijd PSV – Ajax op 15 april is vanuit het vak met Ajax-supporters met vuurwerk en fakkels gegooid, kort nadat PSV de 3-0 scoorde. Daarvoor werd donderdag een 19-jarige man uit Heerhugowaard opgepakt. Hij mag zondag (als PSV weer speelt tegen Ajax) niet in Eindhoven komen.

Het andere incident gebeurde op 4 augustus. Toen speelde PSV in de strijd om de Johan Cruijffschaal thuis tegen Feyenoord. Kort na de aftrap werden vanuit het vak met Feyenoord-supporters fakkels op het veld in gegooid. Op beelden was te zien dat iemand een beveiligingscamera in het stadion afplakte. Deze man (26) uit Steenbergen werd echter herkend, onder meer aan de hand van andere camerabeelden.

PSV-directeur Toon Gerbrands laat weten dat de arrestaties bewijzen dat wangedrag in het PSV-stadion niet wordt getolereerd. ,,PSV hanteert te allen tijde dezelfde aanpak. Bij overtreding van de wet leveren wij eventueel bewijsmateriaal altijd aan de bij politie. Het is vervolgens aan hen om de daders te pakken. Dat is wederom gelukt.”