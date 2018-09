Oppositie: alternatief voor plan dividendtaks

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet serieus zoekt naar alternatieven voor de afschaffing van de dividendbelasting. Zelfs SGP-leider Kees van der Staaij, die tot dusver niet meedeed met het collectieve verzet van de oppositie tegen de omstreden maatregel, zette zijn handtekening onder het verzoek.

Van der Staaij complimenteerde indiener Jesse Klaver (GroenLinks) dat het hem is gelukt een motie op te stellen waar de SGP zich in kan vinden. Ook hij wil dat het kabinet kijkt of er echt geen betere en goedkopere manieren zijn om het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren. De afschaffing van de dividendbelasting kost de schatkist structureel bijna 2 miljard euro en komt vooral buitenlandse aandeelhouders van grote bedrijven ten goede.

Tijdens dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen bleek overigens al dat minister-president Mark Rutte, net als de coalitiefracties in de Tweede Kamer, niet van plan is van het omstreden voorstel af te zien. Hij hield vol dat het van groot belang is voor de Nederlandse economie.