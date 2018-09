Rutte: Britten moeten nu stap zetten

De Europese Unie wil nog altijd een akkoord met de Britse regering over de brexit, maar dan moeten de Britten wel ,,een stap zetten’’. De tijd begint te dringen, benadrukte premier Mark Rutte tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Op een top in het Oostenrijkse Salzburg werd donderdag duidelijk dat Brussel en de Britten nog ver uit elkaar liggen. May sprak vrijdag op een persconferentie van een ,,impasse’’.

,,Ik vrees dat het ingewikkeld wordt als de Britten niet nog een stap zetten. De Europese opstelling ,,is niet onredelijk’’, aldus de premier.

Volgens Rutte had de Britse regering in eigen land de verwachtingen over de top ,,opgepompt’’. En dat ,,leidde weer tot veel kritiek in de Britse pers.’’