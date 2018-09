Rutte: goede hoop op pensioenakkoord

Premier Mark Rutte heeft ,,goede hoop” dat werkgevers en vakbonden het snel eens worden over de hervorming van het pensioenstelsel. Hij zei dat vrijdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Bronnen rond het overleg bevestigen dat een akkoord er ,,binnen enkele weken” zou kunnen zijn, maar waarschuwen dat het ook nog mis kan lopen.

Bonden en werkgevers overleggen al geruime tijd over de toekomst van de pensioenen. Dat heeft tot dusver nog niet tot een akkoord geleid. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken is nauw bij de gesprekken betrokken. Het kabinet wil toe naar een individueel pensioenpotje voor iedereen in plaats van een algemene pot. Het is onduidelijk of de sociale partners hierin willen meegaan. Vooral de vakbeweging zou grote moeite hebben met dit plan.

Rutte zei in de Kamer dat hij wil blijven vasthouden aan de geleidelijke stijging van de AOW-leeftijd die is afgesproken. Bonden en werkgevers hebben geopperd om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar. De premier voelt daar niets voor, maar volgens een ingewijde is hierover het laatste woord nog niet gezegd.