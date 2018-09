Rutte kan aanvallen op plannen pareren

Premier Mark Rutte krijgt vrijdag de kans alle aanvallen op de regeringsplannen voor 2019 te pareren. Hij is aan zet tijdens het grote debat over de voorstellen van het kabinet, die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.

Het gaat om de tweede dag van de zogenoemde Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Woensdag, op de eerste dag, was de kritiek van de oppositie niet mals.

Grootste bezwaar is de afschaffing van de dividendbelasting, een heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders. Het verdwijnen van de taks kost het Rijk miljarden. Volgens tegenstanders is dat geld beter te besteden. Maar Rutte ziet de omstreden maatregel als noodzakelijk om banen te behouden.

De vraag is op welke manier de premier de oppositie dan wel de hand gaat reiken. Het kabinet heeft een meerderheid van slechts één zetel in de Tweede en de Eerste Kamer, waarbij de meerderheid in de Senaat lijkt te verdwijnen na de verkiezingen volgend jaar.

Normaal zouden de beschouwingen donderdag zijn vervolgd. Maar omdat Rutte die dag een Europese top bijwoont, wordt er bij hoge uitzondering vrijdag verder vergaderd.