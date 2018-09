Rutte wijst VVD-plan probleemwijken af

Het kabinet neemt het VVD-plan om misdaden zwaarder te bestraffen als ze in probleemwijken worden begaan niet over. Premier Mark Rutte maakte dat vrijdag duidelijk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens de premier zou het strafrechtelijk erg ingewikkeld zijn om onderscheid te maken tussen wijken.

Eerder bleek al dat een groot deel van de Kamer niets ziet in het plan van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Die wil dat in wijken met bijvoorbeeld een hoge werkloosheid en veel inwoners met een niet-westerse achtergrond wetsovertredingen zwaarder wordt gestraft.

DENK-fractieleider Tunahan Kuzu sprak van ,,postcode-racisme”, maar ook de coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie namen afstand van de suggestie van Dijkhoff. Die werd door zijn partijgenoot Rutte betiteld als ,,niet eens een voorstel”. Dijkhoff riep het kabinet op zijn plan te bestuderen, niet het over te nemen.

,,Dit is de ondraaglijke lichtheid van de proefballon van Dijkhoff”, zo vatte PvdA-voorman Lodewijk Asscher de gang van zaken samen.