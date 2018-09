Twee nieuwe iPhones op de markt

Twee nieuwe iPhones die Apple vorige week presenteerde, liggen vanaf vrijdag in de winkel. Ook de nieuwe smartwatch van de techgigant is dan beschikbaar. Ze zijn te koop bij de Apple Stores. In Nederland zijn die in Amsterdam, Den Haag en Haarlem. Mensen die afgelopen week de nieuwe iPhones of een Apple Watch hadden besteld in de voorverkoop, ontvangen die ook vanaf vrijdag.

Wanneer de verkoop van nieuwe iPhones begint, ontstaan meestal lange rijen bij de ingang van de Apple Stores.

De nieuwe toestellen zijn de XS en de grotere XS Max. Het zijn de opvolgers van de iPhone X van vorig jaar. De XS kost minstens 1159 euro, de prijzen van de XS Max beginnen bij 1259 euro. De Apple Watch Series 4 kost 429 of 529 euro, afhankelijk van de uitvoering.

Apple presenteerde vorige week ook een instapmodel, de iPhone Xr. Die komt volgende maand op de markt.