Tweede Kamer krijgt beeld van Suze Groeneweg

Suze Groeneweg, die een eeuw geleden als eerste vrouw tot volksvertegenwoordiger werd gekozen, krijgt een borstbeeld in het gebouw van de Tweede Kamer. Met de onthulling van het beeld geeft Kamervoorzitter Khadija Arib volgende week donderdag het startschot voor de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht.

Groeneweg kwam in 1918 in de Tweede Kamer namens de SDAP, een voorloper van de PvdA. Dat was mogelijk doordat een jaar eerder het passief kiesrecht voor vrouwen was ingevoerd. In 1919 werd de wet opnieuw aangepast, zodat vrouwen ook zelf naar de stembus mochten. Van dat recht konden zij voor het eerst gebruikmaken bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922.

Het algemeen kiesrecht voor mannen bestaat sinds 1917. Daarvoor bepaalden onder meer inkomen, vermogen, opleidingsniveau of maatschappelijke status of iemand naar de stembus mocht of niet.