3FM vertelt hoe Serious Request verder gaat

Wat gaat er gebeuren met Serious Request? Die vraag wordt maandag beantwoord als NPO 3FM tekst en uitleg geeft over de toekomst van de inzamelingsactie.

De afgelopen tijd is veel gespeculeerd over het voortbestaan van de actie. Zo is in tegenstelling tot voorgaande jaren de locatie van het Glazen Huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt. Geruchten als zou 3FM helemaal willen stoppen met de actie, bleken echter niet te kloppen. De NPO liet deze maand weten dat Serious Request voor de vijftiende keer terugkeert.

Bij Serious Request sluiten drie radio-dj’s zich in de week voor Kerstmis op in het Glazen Huis dat ergens op een plein in een Nederlandse stad is neergezet. De drie eten zes dagen lang geen vast voedsel. Ze draaien gedurende hun verblijf verzoeknummers van luisteraars die daarvoor een donatie doen voor het goede doel. Ook komen bekende Nederlanders op bezoek en worden allerlei zaken geveild.

Radio-dj Giel Beelen heeft met negen keer het vaakst in het Glazen Huis gebivakkeerd, Gerard Ekdom was acht keer van de partij en Coen Swijnenberg vijf keer.

De opbrengst gaat naar specifieke projecten van het Nederlandse Rode Kruis. Zo is er de afgelopen jaren geld ingezameld voor kinderen in Congo, hulp aan slachtoffers van landmijnen, drinkwatervoorzieningen in de derde wereld, vluchtelingen, bestrijding van malaria en aids.

100 procent van alle inkomsten van 3FM Serious Request gaat naar het Rode Kruis, zegt de hulporganisatie op haar website. Van elke euro die gedoneerd wordt, gaat 96,5 eurocent naar ‘de stille ramp’ die centraal staat met de actie. ,,De kosten die we moeten maken om hiervoor aandacht te vragen beperken wij tot een absoluut minimum. Hieraan besteden we 3,5 eurocent per ingezamelde euro”, aldus het Rode Kruis.

De opbrengst van de actie loopt de laatste jaren terug. Zo stond er vorig jaar na zes dagen Apeldoorn ruim 5 miljoen op de teller en in 2015 in Heerlen harkten de bewoners van het Glazen Huis 8,6 miljoen bijeen. De beste jaren waren 2012 in Enschede (bijna 14 miljoen), 2013 in Leeuwarden (12,3 miljoen) en 2014 in Haarlem (12 miljoen).

Een bijzondere editie was die van 2016 in Breda. Het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn haalde met zijn nagellakactie in zijn eentje 2,5 miljoen euro binnen. De totale opbrengst dat jaar was 9,2 miljoen euro.

Alle jaren bij elkaar opgeteld heeft Serious Request in veertien jaar tijd ruim 100 miljoen euro opgehaald.