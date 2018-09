Gezin Papendrecht bekend bij zorg en politie

Het gezin dat zaterdagmorgen dood werd aangetroffen in een woning in Papendrecht was bekend bij politie en hulpverlening. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Papendrecht.

In de woning aan de Cremerstraat heeft korte tijd brand gewoed, toch zijn de vier gezinsleden zeer waarschijnlijk niet door het vuur om het leven gekomen. Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen, zo meldt het het Openbaar Ministerie dat vooralsnog uitgaat van een gezinsdrama. ,,Wij gaan er niet bij voorbaat van uit dat de brand de oorzaak is. Het is het meest aannemelijk dat iemand in het gezin verantwoordelijk is”, zei officier van justitie RenĂ© de Beukelaer.

In de woning kwamen een echtpaar van 32 jaar en twee kinderen, een jongen van 4 en een meisje van 6, om het leven. Rond 10.30 uur kreeg de brandweer een melding dat er rook uit de woning kwam, de brandweer moest de woning forceren. Op de begane grond werden de vier lichamen aangetroffen. Hulp mocht niet meer baten.

Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en ook bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft op het gemeentehuis en in de Cremerstraat gesprekken gevoerd met omwonenden die getuige waren. Enkelen van hen hebben ook de slachtoffers gereanimeerd.

,,Papendrecht is aangeslagen en de bewoners van de Cremerstaat zijn in shock”, zei Moerkerke.,,Dit verlies komt heel hard binnen. Had dit voorkomen kunnen worden? Die vraag moeten we beantwoorden. Als gemeente gaan we zelf daar onderzoek naar doen.”