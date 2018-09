Kinderdagverblijf Oss nog week dicht na drama

Kinderdagverblijf Okido in Oss blijft ook de hele volgende week nog dicht naar aanleiding van het tragische spoorwegongeluk met vijf kinderen en een begeleidster donderdagochtend. De directie schrijft dat in een verklaring.

Eerder was het nog de bedoeling om de opvang van kinderen maandag weer ter hervatten.

Een pedagogisch medewerkster van Okido was donderdag met vijf aan haar zorg toevertrouwde kinderen in een sint op weg naar basisschool De Korenaer in Oss toen ze op een spoorwegovergang werden aangereden door een trein. Vier kinderen kwamen om het leven. De begeleidster en een ander kind raakten ernstig gewond.