Oss staat in weekeinde stil bij ongeluk

Oss staat dit weekeinde uitgebreid stil bij het ongeval met de stint afgelopen donderdag op een spoorwegovergang. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en raakte een vijfde kind en een medewerkster van kinderopvang Okido zwaargewond.

Alle amateursportclubs in Oss zijn zaterdag en zondag een minuut stil voordat de wedstrijden beginnen. Sommige clubs hebben de jeugdcompetitie helemaal afgelast. Ook clubs uit het betaald voetbal gedenken de slachtoffers, onder meer door een rouwband te dragen.

Kerken en gebedshuizen in de Brabantse plaats zijn zaterdag van 15.30 tot 17.00 uur open voor het opsteken van een kaarsje, gebed of een stiltemoment. Wie daar behoefte aan heeft, kan met een voorganger praten.

In het gemeentehuis ligt sinds vrijdagmiddag een condoleanceregister. Om dat te kunnen tekenen, is het gemeentehuis zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur open. Er is ook een digitaal condoleanceregister.

Theater De Lievekamp heeft de feestelijkheden voor het vijftigjarig bestaan versoberd. Alle buitenactiviteiten die voor zaterdag en zondag gepland stonden, zijn naar binnen verplaatst. Ook kleinere festiviteiten in Oss passen hun programma aan.