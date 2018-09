Sterke aanwijzing ‘gezinsdrama’ in Papendrecht

Er zijn sterke aanwijzingen dat een ‘gezinsdrama’ in Papendrecht het leven heeft gekost aan een echtpaar van 32 jaar en twee kinderen, een jongen van vier en een meisje van zes jaar. Dat heeft de politie geconcludeerd na een eerste onderzoek.

De hulpdiensten kwamen zaterdag af op een brand in een woning in de Cremerstraat in Papendrecht. Daar werden op de begane grond vier lichamen aangetroffen. Hulp mocht niet meer baten.

,,Dit is verschrikkelijk. Dit zijn incidenten die je als burgemeester niet hoopt mee te maken, maar helaas gebeurt het wel”, zegt burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Papendrecht in een reactie tegen RTV Rijnmond.

Voor omwonenden is slachtofferhulp ingeschakeld. Burgemeester Moerkerke gaat praten met buurtbewoners. Later zaterdag gaat hij waarschijnlijk ook ter plaatse kijken, aldus RTV Rijnmond.