Ambassadeur Nederland op matje na aanslag Iran

Iran heeft zaterdagavond Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ervan beschuldigd onderdak te verlenen aan buitenlandse oppositiepartijen. De diplomatieke vertegenwoordigers van de landen zijn op het matje geroepen. De beschuldigingen komen nadat schutters zaterdag het vuur hadden geopend tijdens een militaire parade in de stad Ahvaz. Bij de aanslag kwamen zeker 25 mensen om en raakten ruim vijftig mensen gewond.

,,Het is niet acceptabel dat deze groepen niet gekwalificeerd worden door de Europese Unie als terroristische organisaties, omdat ze geen terroristische aanslag hebben uitgevoerd in Europa”, citeerde staatspersbureau INRA woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Bahram Qasemi.

Het ‘landelijk verzet van al-Ahvaz’, een koepelorganisatie voor diverse groepen, zegt achter het bloedbad te zitten. Ook terreurgroep Islamitische Staat eiste via spreekbuis Amaq de verantwoordelijkheid op. De Iraanse autoriteiten spreken die laatste claim tegen. Volgens een legerwoordvoerder zouden de schutters getraind zijn door twee Golfstaten. Ook zou er een verband zijn met de Verenigde Staten en de IsraĆ«lische geheime dienst Mossad.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon zaterdagavond niet reageren op de beschuldigen uit Teheran. Tweede Kamerlid Sven Koopmans kondigde via Twitter aan Kamervragen te zullen stellen. Volgens de VVD’er is een ,,sterk weerwoord noodzakelijk.”