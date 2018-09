Beatrix bij concert 700 jaar oud genootschap

Prinses Beatrix woont zondagmiddag in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch het jubileumconcert bij ter ere van 700 jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. De ILVB werd in 1318 in Den Bosch opgericht als katholiek genootschap. Sinds 1642 is het een oecumenisch gezelschap dat bestaat uit zowel katholieke als protestante leden.

De ILVB kent vier pijlers: liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en de onderlinge band door het met elkaar organiseren van activiteiten.

Willem van Oranje was in de zestiende eeuw lid. De afgelopen tweehonderd jaar zijn meerdere leden van het Koninklijk Huis lid van de broederschap geweest met als titel ‘Zwanenbroeder’, die verwijst naar het Zwanenbroedershuis waarin het genootschap zetelt. Het pand is tevens museum.

Het concert wordt uitgevoerd door philharmonie zuidnederland, vocaal ensemble Cappella Pratensis, het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en Schola Cantorum. Ze brengen vocale werken uit de renaissance, de barok en de romantiek en hedendaagse muziek ten gehore.

Eerder dit jaar hield de ILVB ter gelegenheid van het jubileum in aanwezigheid van koning Willem-Alexander een oecumenische dienst in de Sint-Janskathedraal.