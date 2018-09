Kletsnatte herdenking Oosterbeek drukbezocht

De officiële herdenking van de geallieerde slachtoffers die vielen tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 heeft zondag ondanks de stromende regen toch veel belangstelling getrokken. Vele honderden mensen verzamelden zich zondagmorgen bij de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek. Bij de herdenkingsdienst waren ook hoogbejaarde Britse en Poolse veteranen, die in 1944 de slag meemaakten.

De Slag om Arnhem werd tussen 17 en 26 september uitgevochten tijdens de operatie Market Garden, het offensief waarmee de geallieerden snel een einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de Duitse tegenstand in de regio Arnhem bleek veel groter dan was aangenomen. De geallieerden slaagden er niet in om de belangrijke Rijnbrug in Arnhem te veroveren. Ruim 1750 geallieerde slachtoffers zijn begraven in Oosterbeek.

Met de dienst en kranslegging in Oosterbeek is de 74e herdenking van de operatie Market Garden in Nederland officieel voorbij. De betrokken organisaties in het hele gebied zijn al druk bezig om met de 75e herdenking in 2019 nog eens groots uit te pakken.