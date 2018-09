Vader waarschijnlijk dader in gezinsdrama

Bij het gezinsdrama in Papendrecht heeft de vader waarschijnlijk zijn vrouw en twee kinderen om het leven gebracht. Dat meldt de politie op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de 32-jarige man zijn vrouw van 32 en zijn kinderen, een jongetje (4) en een meisje (6) heeft gedood en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd. Om te achterhalen wat er precies is gebeurd, is het onderzoek nog steeds in volle gang.

Afgelopen zaterdag kwamen hulpdiensten op een brand af in de woning in de Cremerstraat in Papendrecht. Daar werden op de begane grond vier lichamen aangetroffen. Hulp mocht niet meer baten.

Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en ook bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017.