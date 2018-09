Duthler (VVD) ontkent belangenverstrengeling

Anne-Wil Duthler heeft haar rol als senator niet ingezet voor zakelijke belangen, zo laat het Eerste Kamerlid (VVD) weten in een verklaring. Ze reageert daarmee op een artikel van onderzoeksplatform Follow The Money (FTM).

In juli 2014 stemde de politica over een wetsvoorstel waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen. Dat ging over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), die zorgtaken bij gemeenten onderbracht.

De VVD-politica stelt in de verklaring dat zij niet de zogenoemde woordvoerder (specialist) op het dossier was. ,,De VVD-fractie volgt doorgaans het advies van de woordvoerder. Dat gold ook voor de Wmo. Alle leden van de VVD-fractie hebben destijds unaniem voor het wetsvoorstel gestemd. Ook ik heb de fractielijn gevolgd.”

Volgens Duthler heeft haar bedrijf Duthler Associates geen teksten geschreven voor de wet. Ook zou ze geen persoonlijke, inhoudelijke bemoeienis met de opdracht hebben gehad. Het advies leverde 76.960 euro op (exclusief btw).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de klus in 2013 wegens tijdgebrek onderhands gegund. Er bestond ook geen verplichting voor een Europese aanbesteding, aldus de VVD-politica verder. Dat gold ook voor een vergelijkbare opdracht uit 2014.

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans (Universiteit Leiden) vindt dat er ,,op zijn minst” sprake is van schijn van belangenverstrengeling. De senator werd eerder al verweten een dubbele pet op te hebben.