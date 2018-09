Fonds op naam slachtoffers MH17

Vier jaar na de ramp met vlucht MH17 heeft Evert van Zijtveld een goede doelenfonds opgericht op naam van zijn omgekomen kinderen. Het fonds beoogt kwetsbare kinderen in Nederland een toekomst te bieden. Frederique (19) en Robert-Jan (18) kwamen op 17 juli 2014 samen met hun opa en oma door de ramp om het leven. Evert is tevens van voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17.

Om de herinnering aan zijn kinderen levend te houden, heeft Evert nu het Frederique en Robert-Jan van Zijtveld Fonds opgericht. Evert: ,,Mijn kinderen hebben geen toekomst meer, anderen wel. Onze kinderen stonden altijd klaar voor iedereen. Hoe zij in het leven stonden, inspireerde ons om weer verder te gaan, op een positieve manier. Een fonds op hun naam bekrachtigt dat.”

Het fonds is ondergebracht bij Kansfonds, dat initiatieven steunt om kwetsbare mensen te helpen. Particulieren kunnen via donaties, giften of nalatenschappen het werk steunen.