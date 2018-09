Laag risico op komst Afrikaanse varkenspest

De kans dat de ernstig besmettelijke Afrikaanse varkenspest zich naar Nederland verspreidt, is volgens het ministerie van Landbouw klein. Minister Carola Schouten neemt dan nu ook geen extra maatregelen zoals een ophokplicht voor varkens, heeft ze de Tweede Kamer laten weten.

De Afrikaanse varkenspest is medio september bij wilde zwijnen in één gebied van circa 10 vierkante kilometer in het zuidoosten van België geconstateerd. Inmiddels is de ziekte in dat gebied bij negen wilde zwijnen ontdekt. De ziekte, waartegen geen vaccin bestaat, is volgens de Belgische autoriteiten al zeker een maand in het gebied aanwezig.

Volgens Schouten achten deskundigen de kans ,,zeer klein” dat de Afrikaanse varkenspest de komende maanden in Nederland opduikt door migratie van wilde zwijnen, gezien de afstand tot de besmettingshaarden. De kans dat de ziekte hier door menselijk ingrijpen komt, wordt op ,,klein tot medium” geschat.