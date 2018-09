Minister Blok vraagt Iraanse collega om uitleg

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal deze week in New York in een eerder afgesproken ontmoeting met zijn Iraanse collega Mohammed Zarif uitleg vragen over de beschuldiging van Nederlandse betrokkenheid bij een aanslag in diens land. Blok wil weten over welke informatie Iran beschikt, zo zei hij maandagmiddag tijdens een ontmoeting met Nederlandse media in New York.

NEW YORK (ANP) - Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal deze week in New York in een eerder afgesproken ontmoeting met zijn Iraanse collega Mohammed Zarif uitleg vragen over de beschuldiging van Nederlandse betrokkenheid bij een aanslag in diens land. Blok wil weten over welke informatie Iran beschikt, zo zei hij maandagmiddag tijdens een ontmoeting met Nederlandse media in New York.

