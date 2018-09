OM: geen straf na mishandelen dierenactiviste

Twee vrouwen die werden verdacht van de mishandeling van de Stolwijkse dierenarts en dierenactiviste Saskia van Rooij eind 2013, hoeven volgens het Openbaar Ministerie (OM) geen straf te krijgen. Voor een van hen, Astrid V. (42), vroeg de aanklager voor de rechtbank in Den Haag vrijspraak, omdat niet bewezen is dat zij Van Rooij belaagde. Johanna O. (32) is volgens de aanklager wel schuldig aan mishandeling, maar hij vindt daarvoor geen straf nodig.

De officier eiste geen straf, omdat hij vindt dat het te lang heeft geduurd voordat het proces plaatsvindt en hij houdt er ook rekening mee dat O. publiekelijk aan de schandpaal is genageld. Beide vrouwen ontkenden maandag stellig dat zij Van Rooy hebben geslagen en geschopt. Volgens hen was er alleen wat duw- en trekwerk, omdat ze niet wilden dat Van Rooij hun knobbelzwanen filmde.

De schermutseling is deels gefilmd door Van Rooij. De beelden werden later op televisie vertoond en leidden tot ophef.