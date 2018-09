Voorzitter studentenbond LSVb weg na conflict

Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Geertje Hulzebos is opgestapt na een conflict met de rest van het bestuur. Dat bevestigde vicevoorzitter Carline van Breugel maandag na berichtgeving van de Stentor. Zij neemt de taak van voorzitter waar.

Van Breugel zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Hulzebos schetst van de onenigheid in het bestuur. In de Stentor zegt Hulzebos dat haar medebestuursleden zich niet konden vinden in haar koers om van de LSVb een echte vakbond te maken, die meer actie zou moeten voeren. Van Breugel zegt dat de aangesloten studentenbonden juist deze week in actie komen tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. De onmin binnen het bestuur is volgens haar te wijten aan verschillen in werkwijze en communicatiestijl. ,,We waren een studentenbestuur dat niet kon samenwerken.”