Journaliste en presentatrice Clairy Polak komt volgend jaar met een roman over alzheimer. Het is haar eerste roman. In het boek wordt de man door de gevreesde ziekte getroffen. Polak beschrijft de gevolgen voor het paar.

Een titel is er nog niet. Het boek is al op hoofdlijnen klaar en raakt lezers volgens uitgeverij Meulenhoff Boekerij diep. Het is ook ,,prachtig geschreven”.

Clairy Polak kwam eerder verrassend uit de hoek. Ze speelde een rechter in het toneelstuk Terror.