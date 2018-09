Drenkeling Muiden dood door misdrijf

De vrouw die donderdag 20 september werd aangetroffen in het water in Muiden is door een misdrijf omgekomen. Omdat er sprake is van een misdrijf is een Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet, aldus de politie

Getuigen zagen die dag een plastic pakket drijven in de Muidertrekvaart. Agenten vonden hierin later het stoffelijk overschot van de vrouw. Het slachtoffer zou voor het laatst gezien zijn op zondag 9 september. De politie zoekt meer getuigen en meer mensen die het plastic pakket in het water hebben zien drijven.