EU-landen bespreken klokverzetten in oktober

EU-landen bespreken eind oktober voor het eerst of er een eind moet komen aan het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Het onderwerp staat dan op de agenda van een vergadering van de transportministers in het Oostenrijkse Graz. De wintertijd is dan net ingegaan.

Bij ambtelijk vooroverleg is gebleken dat het voorstel van de Europese Commissie heel serieus wordt genomen, zegt een woordvoerster van tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk. ,,Iedereen onderkent dat Europeanen verandering willen. We willen vooruitgang boeken. Maar iedereen is nog terughoudend om al een echte voorkeur uit te spreken en wil eerst bekijken wat het betekent voor zijn of haar land.’’

Mogelijk bereiken de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt in december, aldus de zegsvrouw. ,,Maar dat is een kwestie van politieke wil.’’ Pas in een latere fase moeten landen een keuze maken voor permanente zomer- óf wintertijd.