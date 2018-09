Kinderpostzegelactie gaat met zijn tijd mee

Voor de zeventigste keer gaan scholieren vanaf woensdag langs de deuren voor de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Presentatrice Nicolette van Dam plaatst dinsdag al als eerste een bestelling. Hoewel de verkoop van postzegels door de vermindering van post ieder jaar afneemt, ziet directeur Jeroen den Tex van de Stichting Kinderpostzegels de toekomst zonnig tegemoet. ,,Deze actie heeft absoluut niet haar langste tijd gehad. Het idee is dat kinderen andere kinderen helpen. Dat idee is tijdloos.”

De laatste jaren kunnen mensen ook andere producten kopen bij de basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht. Zo zijn er dit jaar naast postzegels van de Fabeltjeskrant en kaarten ook stoffen tasjes, theedoosjes, tulpenbollen en pleisters verkrijgbaar. Volgens Den Tex is het nog geen tijd om de postzegels helemaal vaarwel te zeggen. ,,Vorig jaar hadden we een opbrengst van iets minder dan 10 miljoen euro, waarvan iets minder dan de helft voor rekening was van de postzegels.”

Naar verwachting doen zo’n 160.000 scholieren mee. Met de opbrengst wil de stichting ongeveer 400.000 kinderen helpen aan een goed thuis. Het geld gaat naar meerdere projecten, zoals naar kinderen die in een daklozen- of vrouwenopvang wonen. ,,We helpen ze beter om te gaan met wat ze hebben meegemaakt. Of laten de opvang er leuker uitzien, zodat ze meer een thuisgevoel krijgen”, zegt Den Tex.

Voor het eerst kunnen scholen ook zelf een deel van de opbrengst besteden aan een lokaal kinderdoel. Hiermee komt de stichting tegemoet aan de wens van scholen. Volgens de directeur staat het aantal deelnemende scholen onder druk, onder meer omdat leerkrachten het al zo druk hebben. ,,Daarom hebben we heel erg ingezet op het makkelijker maken van de actie”, zegt Den Tex. Zo kunnen kinderen nu met een app de bestellingen opnemen en stuurt de stichting de aankopen rechtstreeks naar de kopers. Dat betekent volgens hem minder werk voor de scholen.

De directeur ziet nog niets in het aanpassen van de naam van de actie nu de verkoop van postzegels steeds minder wordt. ,,Iedereen kent het en veel mensen hebben er sympathieke gevoelens bij omdat ze het zelf vroeger ook hebben gedaan. De actie heeft een grote mate van herkenbaarheid.”