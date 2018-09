Makers vieren 25 jaar Fokke & Sukke

Het 25-jarig bestaan van de cartoon van Fokke & Sukke wordt dinsdag gevierd. NRC vervangt op deze dag alle foto’s, advertenties en graphics in de kranten door tekeningen van de beroemde eend en kanarie. In de avond verwelkomen makers John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol de ,,vrienden van Fokke & Sukke” in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch presenteert de avond en Claudia de Breij interviewt de drie vrienden, die in 1993 de cartoon verzonnen. Verder komen onder anderen Micha Wertheim, Marcel van Roosmalen, Tommy Wieringa en Ronald Giphart langs. Op woensdag onthult de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nog een geboortebordje aan de gevel van het huis in de buurt van het Leidseplein waar Fokke & Sukke ooit is bedacht.

De eerste tekening maakten ze voor studentenblad Propria Cures. Dat 25 jaar later nog steeds zes dagen per week een Fokke & Sukke in NRC verschijnt, hadden de mannen nooit kunnen bedenken. ,,We dachten toen: we maken er nog één of twee extra”, zegt Van Tol, de tekenaar van het stel. Hij schat in dat hij er inmiddels al zo’n 24.000 heeft getekend. ,,Het was nooit de bedoeling om cartoonist te worden.”