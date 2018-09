Onderzoek naar brandveiligheid gevels

Gemeenten moeten van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van de brand in de Grenfell Tower in Londen een lijst maken van de meest risicovolle gebouwen. Ook moet onderzocht worden of de gevels van deze panden voldoen aan de bouwregels.

De minister wilde eigenlijk eerst het Britse onderzoeksrapport naar de brand afwachten, maar dat loopt vertraging op. Mede met het oog op ,,de maatschappelijke zorgen over de brandveiligheid” heeft Ollongren alsnog besloten de gebouwen in kaart te laten brengen, schrijft ze in haar antwoord op vragen van de SP.

Er zijn volgens de bewindsvrouw geen aanwijzingen dat er veel gebouwen zijn met gevels die niet voldoen aan de wettelijke eisen van brandveiligheid. Over de inventarisatie en wijze van onderzoek vindt nog overleg plaats. Mogelijk wordt ook informatie van leveranciers voor het onderzoek opgevraagd.

Rotterdam en Nijmegen zijn al bezig met een inventarisatie, aldus de minister. Bij de brand in Grenfell Tower in juni vorig jaar verspreidde de brand zich razendsnel via de gevelplaten aan de buitenkant. Er kwamen 72 mensen om het leven.