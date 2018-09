Roem collega’s voor advocaat Van der Goot

Advocaat Tjalling van der Goot is door zijn beroepsgenoten uitgeroepen tot Parel van de Balie, wat betekent dat ze hem hét voorbeeld voor de hele beroepsgroep vinden. Ook advocaten Roger Cox, Bénédicte Ficq, Liesbeth Zegveld en Loe Sprengers maakten kans op de titel.

Van der Goot is sinds 1999 verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden, waar hij grote gewelds- en zedenzaken doet, vaak pro Deo. Landelijke bekendheid verkreeg Van der Goot onder meer als advocaat in de Amsterdamse zedenzaak.

De verkiezing is gehouden onder lezers van het Advocatenblad ter ere van het honderdjarig bestaan van het tijdschrift. Ze konden in juni een kandidaat voordragen.