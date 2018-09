Zwaargewonden treinongeval buiten levensgevaar

Het meisje en de vrouw die vorige week zwaargewond raakten bij het ongeval op een spoorwegovergang in Oss, zijn buiten levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang. Dat meldt de politie.

Bij het ongeluk kwamen donderdagochtend vier kinderen (4, 4, 6 en 8 jaar) uit Oss om het leven. Ze zaten in een stint, die werd aangereden door een trein. Een 11-jarig meisje uit Oss en een vrouw van 32 uit Heesch, de begeleidster van de kinderen, raakten zwaargewond. Beiden liggen nog altijd in het ziekenhuis. Op een later moment wordt met ze gesproken.