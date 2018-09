Al kwart miljoen binnen voor slachtoffers Oss

De inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss heeft tot nu toe ruim een kwart miljoen euro euro opgebracht. Het streven van initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere was 60.000 euro op te halen, maar dat bedrag werd al in één dag gehaald. Woensdagochtend stond de teller op 250.839 euro.

Bij het ongeluk reed een stint door nog onbekende oorzaak door een gesloten spoorboom. Vier kinderen kwamen om door de daaropvolgende botsing met een trein. Een vijfde kind en de medewerkster van de kinderopvang die het voertuig bestuurde, raakten zwaargewond.

Het geld is bedoeld om de uitvaarten te financieren en voor eventuele aanpassingen in en om het huis van het meisje en de begeleidster.

Mensen kunnen nog tot vrijdag geld overmaken.