Antiterreureenheid houdt man aan in Den Haag

Een antiterreureenheid van de politie heeft een man aangehouden in Den Haag. De speciale eenheid was ingezet nadat een man volgens ooggetuigen ,,Allahu Akbar” had geroepen aan de Telexstraat. Uit voorzorg werd een benzinestation aan de naastgelegen Fruitweg ontruimd.

De politie overtuigde de verdachte ervan om uit een geparkeerde auto te komen. Explosievenexperts onderzochten die auto, maar troffen niets gevaarlijks aan. De omgeving werd daarna vrijgegeven.

Over de aangehouden man heeft de politie nog niet meer bekendgemaakt. Hij wordt verhoord op een politiebureau. ,,Alle mogelijke scenario’s worden onderzocht”, aldus de politie.