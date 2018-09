Asielzoeker mag worden uitgezet tijdens beroep

Afgewezen asielzoekers die bij de Raad van State in hoger beroep zijn gegaan, mogen worden uitgezet voordat deze procedure is afgerond. Nederland treedt daarmee niet buiten de Europese regels, zo blijkt uit antwoorden op vragen die de Raad van State eind 2016 had voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

De hoogste bestuursrechter in Nederland wilde weten of een hoger beroep automatisch ertoe moest leiden dat een eerder vonnis nog niet werd uitgevoerd. Dit is niet in de Nederlandse wet geregeld.

In afwachting van de antwoorden was de Raad van State voorzichtiger geworden met de uitzetting van vreemdelingen van wie een hoger beroep liep, zegt een woordvoerster van de raad.

De vragen die de bestuursrechter in Luxemburg voorlegde, hadden betrekking op twee zaken. Het ging om een uitzettingszaak en om een geldvordering tegen een Irakese vreemdeling. De Raad van State had de zaken opgeschort en gaat er nu mee verder.

Het terughoudende uitzetbeleid dat bijna twee jaar lang duurde, wordt in ieder geval tot het einde van deze twee procedures gehandhaafd, aldus de woordvoerster.